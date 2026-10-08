土耳其阿纳多卢通讯社报道，到2030年，欧盟预计只能落实约三分之一的反无人机和超近程防空项目。该预测载于欧洲防务局2026年度防务准备报告，据该机构称，Euronews获得了这份报告。

投资增长

文件指出，2024年至2025年，针对反无人机系统和超近程防空的投资增长了六倍。同时，报告指出，欧洲在应对无人系统威胁的能力方面仍存在重大缺口。

报告评估称，欧盟国家须在2024年至2029年期间向无人机技术投资189亿欧元，即211亿美元。该文件于上周提交给欧洲各国政府。

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采购和生产问题

欧洲防务局还指出，国家层面的采购较为分散、系统互操作性有限、测试能力不足，以及缺乏能够迅速扩大生产的工业能力，尤其是在武装无人机方面。

报告指出，与其他防务能力相比，弥补这些缺口所需的投资相对适中。不过，这需要稳定的资金支持，以及更灵活、更一体化的方法。在适当的投资模式下，该行业最早可在明年增长140%。技术的快速发展也带来风险，即军事系统可能在部署前就已过时。

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