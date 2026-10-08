Лише третину програм ЄС проти дронів очікують реалізувати до 2030 року — Anadolu Agency

У Туреччині повідомляє Anadolu Agency, що до 2030 року в Європейському Союзі очікують реалізувати лише близько третини програм із протидії безпілотникам і протиповітряної оборони дуже малої дальності. Такий прогноз містить щорічний звіт Європейського оборонного агентства про оборонну готовність за 2026 рік, який, за даними агентства, отримав Euronews.

Зростання інвестицій

У документі зазначається, що інвестиції у системи протидії дронам і протиповітряну оборону дуже малої дальності зросли у шість разів у 2024–2025 роках. Водночас у звіті вказали на збереження істотних прогалин у спроможностях Європи протидіяти загрозам з боку безпілотних систем.

За оцінкою звіту, країни ЄС мають інвестувати 18,9 млрд євро, або 21,1 млрд доларів, у технології безпілотників упродовж 2024–2029 років. Документ передали європейським урядам минулого тижня.

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Проблеми закупівель і виробництва

Європейське оборонне агентство також вказало на фрагментовані закупівлі на національному рівні, обмежену сумісність систем, недостатні можливості для випробувань і нестачу промислових потужностей для швидкого нарощування виробництва, особливо озброєних дронів.

У звіті зазначено, що усунення цих прогалин потребуватиме відносно помірних інвестицій порівняно з іншими оборонними спроможностями. Водночас для цього необхідні стабільне фінансування, гнучкіший та інтегрований підхід. За належної інвестиційної моделі сектор може зрости на 140% уже наступного року. Швидкий технологічний розвиток також створює ризик, що військові системи застаріють ще до розгортання.

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