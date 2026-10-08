Turecka Anadolu Agency informuje, że do 2030 roku w Unii Europejskiej oczekuje się realizacji jedynie około jednej trzeciej programów przeciwdziałania dronom i obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Taką prognozę zawiera roczny raport Europejskiej Agencji Obrony na temat gotowości obronnej za 2026 rok, który według agencji otrzymał Euronews.

Wzrost inwestycji

W dokumencie wskazano, że inwestycje w systemy przeciwdziałania dronom i obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu wzrosły sześciokrotnie w latach 2024–2025. Jednocześnie raport wskazał na utrzymujące się istotne luki w zdolnościach Europy do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony systemów bezzałogowych.

Według oceny raportu państwa UE muszą zainwestować 18,9 mld euro, czyli 21,1 mld dolarów, w technologie dronowe w latach 2024–2029. Dokument przekazano europejskim rządom w ubiegłym tygodniu.

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Problemy z zamówieniami i produkcją

Europejska Agencja Obrony wskazała również na rozdrobnione zamówienia na poziomie krajowym, ograniczoną interoperacyjność systemów, niewystarczające możliwości testowania oraz brak mocy przemysłowych do szybkiego zwiększenia produkcji, zwłaszcza uzbrojonych dronów.

W raporcie zaznaczono, że usunięcie tych luk będzie wymagało stosunkowo umiarkowanych inwestycji w porównaniu z innymi zdolnościami obronnymi. Wymaga to jednak stabilnego finansowania oraz bardziej elastycznego i zintegrowanego podejścia. Przy odpowiednim modelu inwestycyjnym sektor może wzrosnąć o 140% już w przyszłym roku. Szybki rozwój technologiczny stwarza również ryzyko, że systemy wojskowe zestarzeją się jeszcze przed ich wdrożeniem.

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