Турецкое агентство Anadolu сообщает, что к 2030 году в Европейском Союзе ожидается реализация лишь около трети программ по противодействию беспилотникам и противовоздушной обороне сверхмалой дальности. Такой прогноз содержится в ежегодном отчете Европейского оборонного агентства об оборонной готовности за 2026 год, который, по данным агентства, получил Euronews.

Рост инвестиций

В документе отмечается, что инвестиции в системы противодействия дронам и противовоздушную оборону сверхмалой дальности выросли в шесть раз в 2024–2025 годах. В то же время в отчете указали на сохраняющиеся существенные пробелы в возможностях Европы противодействовать угрозам со стороны беспилотных систем.

По оценке отчета, страны ЕС должны инвестировать 18,9 млрд евро, или 21,1 млрд долларов, в технологии беспилотников в течение 2024–2029 годов. Документ был передан европейским правительствам на прошлой неделе.

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Проблемы закупок и производства

Европейское оборонное агентство также указало на фрагментированные закупки на национальном уровне, ограниченную совместимость систем, недостаточные возможности для испытаний и нехватку промышленных мощностей для быстрого наращивания производства, особенно вооруженных дронов.

В отчете отмечается, что устранение этих пробелов потребует относительно умеренных инвестиций по сравнению с другими оборонными возможностями. Однако для этого необходимы стабильное финансирование, более гибкий и интегрированный подход. При надлежащей инвестиционной модели сектор может вырасти на 140% уже в следующем году. Быстрое технологическое развитие также создает риск того, что военные системы устареют еще до развертывания.

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