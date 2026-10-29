在作为侵略国的俄罗斯，政府提出了针对采掘企业的新税收措施，并提高银行利息、股息和出售财产所得的税率。这些倡议与2027年至2029年国家预算草案一同提出，议会原定于周四审议该草案。正如《独立报》报道，在巨额军事开支和经济增长放缓的背景下，克里姆林宫正在寻求额外收入。

采掘业税收

当局提议对开采铁矿石、镍和黄金且自去年以来受益于价格上涨的企业征收20%至30%的超额利润税。还计划对银行利息、股息和出售财产交易所得设定13%至22%的税率。

目前，这类所得在金额不超过240万卢布时按13%征税，超过该金额则按15%征税。其他拟议调整将于1月1日起生效，包括每件包裹征收100卢布费用，以及对网上购买、价值不超过200欧元且此前免税的外国商品征收22%的增值税。此外，还提议对来自俄罗斯称为“不友好”国家的投资者存入受限账户的股息征收35%的税。

赤字与储备

根据基辅经济学院的数据，俄罗斯预算赤字在1月至8月期间达到5.8万亿卢布，约合720亿美元。这比去年高出近50%，也高于修订后的4.8万亿卢布目标。

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经济学家、Macro-Advisory Ltd负责人克里斯·韦弗表示，俄罗斯可能拥有在2027年弥补赤字的资源，也可能在2028年拥有这类资源。但这将通过增加家庭和企业的税负，并减少民用经济和基础设施的空间来实现。

由于制裁禁止银行和投资者与俄罗斯开展业务，俄罗斯无法进入国际债券市场。基辅经济学院估计，当局还将针对乌克兰的战争成本的一部分转嫁给向国防企业提供贷款的银行。国家福利基金的流动资产，包括人民币资金和黄金，已降至国内生产总值的1.7%。

基辅经济学院认为，俄罗斯的财政目前仍保持稳定，但腾挪空间有限。该机构认为，全球能源价格下跌或对金融体系失去信心，都可能迅速打破这一平衡。

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