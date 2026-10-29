В России, государстве-агрессоре, правительство предложило новые налоговые меры для добывающих компаний, а также повышение ставок для доходов от банковских процентов, дивидендов и продажи имущества. Инициативы сопровождают проект государственного бюджета на 2027–2029 годы, который парламент должен был рассмотреть в четверг. Как сообщает The Independent, Кремль ищет дополнительные поступления на фоне значительных военных расходов и замедления экономического роста.

Налоги для добывающей отрасли

Власти предлагают ввести налог на сверхприбыли в размере от 20% до 30% для компаний, добывающих железную руду, никель и золото и выигравших от роста цен с прошлого года. Также планируется установить ставки от 13% до 22% для доходов по банковским процентам, дивидендам и операциям по продаже имущества.

Сейчас такие доходы облагаются по ставке 13%, если сумма не превышает 2,4 млн рублей, и 15% — для более крупных сумм. Среди других предложенных изменений, которые должны вступить в силу с 1 января, — сбор в 100 рублей за посылку и НДС в 22% на ранее освобожденные от налога иностранные товары стоимостью до 200 евро, приобретенные онлайн. Отдельно предлагается налог в 35% на дивиденды, зачисленные на ограниченные счета инвесторов из стран, которые Россия называет «недружественными».

Дефицит и резервы

По данным Киевской школы экономики, дефицит бюджета России достиг 5,8 трлн рублей, или около 72 млрд долларов, в течение января—августа. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году, и выше пересмотренного целевого показателя в 4,8 трлн рублей.

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Экономист и руководитель Macro-Advisory Ltd Крис Вифер заявил, что у России, вероятно, будут ресурсы для покрытия дефицита в 2027 году и, возможно, в 2028-м. В то же время это будет происходить за счет роста налоговой нагрузки на домохозяйства и бизнес, а также сокращения возможностей для гражданской экономики и инфраструктуры.

Россия не имеет доступа к международным рынкам облигаций из-за санкций, запрещающих банкам и инвесторам работать с ней. По оценке Киевской школы экономики, власти также перекладывают часть стоимости войны против Украины на банки, кредитующие оборонные предприятия. Ликвидные активы Фонда национального благосостояния, в том числе средства в китайской валюте и золото, сократились до 1,7% ВВП.

Киевская школа экономики считает, что финансы России пока остаются стабильными, однако запас возможностей для маневра ограничен. По ее мнению, падение мировых цен на энергоносители или утрата доверия к финансовой системе могут быстро нарушить этот баланс.

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