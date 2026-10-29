W Rosji, państwie-agresorze, rząd zaproponował nowe środki podatkowe dla firm wydobywczych, a także wyższe stawki dla dochodów z odsetek bankowych, dywidend i sprzedaży majątku. Inicjatywy towarzyszą projektowi budżetu państwa na lata 2027–2029, który parlament miał rozpatrzyć w czwartek. Jak informuje The Independent, Kreml szuka dodatkowych wpływów w obliczu znacznych wydatków wojskowych i spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Podatki dla branży wydobywczej

Władze proponują wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków w wysokości od 20% do 30% dla firm wydobywających rudę żelaza, nikiel i złoto, które skorzystały na wzroście cen od ubiegłego roku. Planują również ustalić stawki od 13% do 22% dla dochodów z odsetek bankowych, dywidend i transakcji sprzedaży majątku.

Obecnie takie dochody są opodatkowane stawką 13%, jeśli kwota nie przekracza 2,4 mln rubli, oraz 15% w przypadku większych kwot. Wśród innych proponowanych zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia, są opłata w wysokości 100 rubli za przesyłkę oraz 22% VAT na wcześniej zwolnione z podatku zagraniczne towary o wartości do 200 euro, kupowane online. Osobno proponowany jest 35% podatek od dywidend księgowanych na ograniczonych rachunkach inwestorów z krajów, które Rosja nazywa „nieprzyjaznymi”.

Deficyt i rezerwy

Według Kijowskiej Szkoły Ekonomii deficyt budżetowy Rosji osiągnął 5,8 bln rubli, czyli około 72 mld dolarów, w okresie od stycznia do sierpnia. To niemal o 50% więcej niż rok wcześniej i więcej niż skorygowany cel na poziomie 4,8 bln rubli.

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Ekonomista i szef Macro-Advisory Ltd Chris Weafer oświadczył, że Rosja prawdopodobnie będzie miała środki na pokrycie deficytu w 2027 roku, a być może także w 2028 roku. Jednocześnie nastąpi to poprzez wzrost obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz ograniczenie możliwości dla gospodarki cywilnej i infrastruktury.

Rosja nie ma dostępu do międzynarodowych rynków obligacji z powodu sankcji, które zabraniają bankom i inwestorom prowadzenia z nią interesów. Według oceny Kijowskiej Szkoły Ekonomii władze przerzucają także część kosztów wojny przeciwko Ukrainie na banki kredytujące przedsiębiorstwa obronne. Płynne aktywa Funduszu Dobrobytu Narodowego, w tym środki w chińskiej walucie i złoto, spadły do 1,7% PKB.

Kijowska Szkoła Ekonomii uważa, że finanse Rosji pozostają obecnie stabilne, jednak pole manewru jest ograniczone. Jej zdaniem spadek światowych cen energii lub utrata zaufania do systemu finansowego mogą szybko zachwiać tą równowagą.

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