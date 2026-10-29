Росія пропонує податок на надприбутки видобувних компаній — The Independent

У Росії, державі-агресорі, уряд запропонував нові податкові заходи для видобувних компаній, а також підвищення ставок для доходів від банківських відсотків, дивідендів і продажу майна. Ініціативи супроводжують проєкт державного бюджету на 2027–2029 роки, який парламент мав розглянути у четвер. Як повідомляє The Independent, Кремль шукає додаткові надходження на тлі значних військових витрат і уповільнення економічного зростання.

Податки для видобувної галузі

Влада пропонує запровадити податок на надприбутки у розмірі від 20% до 30% для компаній, що видобувають залізну руду, нікель і золото та виграли від зростання цін від минулого року. Також планують встановити ставки від 13% до 22% для доходів за банківськими відсотками, дивідендами та операціями з продажу майна.

Наразі такі доходи оподатковуються за ставкою 13%, якщо сума не перевищує 2,4 млн рублів, і 15% — для більших сум. Серед інших запропонованих змін, які мають набути чинності з 1 січня, — збір у 100 рублів за посилку та ПДВ у 22% на раніше звільнені від податку іноземні товари вартістю до 200 євро, придбані онлайн. Окремо пропонують податок у 35% на дивіденди, зараховані на обмежені рахунки інвесторів із країн, які Росія називає «недружніми».

Дефіцит і резерви

За даними Київської школи економіки, дефіцит бюджету Росії досяг 5,8 трлн рублів, або близько 72 млрд доларів, упродовж січня—серпня. Це майже на 50% більше, ніж торік, і вище від переглянутого цільового показника у 4,8 трлн рублів.

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Економіст і керівник Macro-Advisory Ltd Кріс Віфер заявив, що Росія, ймовірно, матиме ресурси для покриття дефіциту у 2027 році та, можливо, у 2028-му. Водночас це відбуватиметься через зростання податкового навантаження на домогосподарства й бізнес та скорочення можливостей для цивільної економіки й інфраструктури.

Росія не має доступу до міжнародних ринків облігацій через санкції, які забороняють банкам та інвесторам працювати з нею. За оцінкою Київської школи економіки, влада також перекладає частину вартості війни проти України на банки, які кредитують оборонні підприємства. Ліквідні активи Фонду національного добробуту, зокрема кошти в китайській валюті та золото, скоротилися до 1,7% ВВП.

Київська школа економіки вважає, що фінанси Росії наразі залишаються стабільними, однак запас можливостей для маневру обмежений. На її думку, падіння світових цін на енергоносії або втрата довіри до фінансової системи можуть швидко порушити цей баланс.

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