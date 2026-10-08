美国总统唐纳德·特朗普的政治盟友詹姆斯·布莱尔和克里斯·拉西维塔在波斯尼亚和黑塞哥维那10月4日选举前，为亲俄政治人物米洛拉德·多迪克提供咨询。据半岛电视台报道，援引《纽约时报》的消息，两人各自因这项工作获得了数十万美元。

游说支出

据《纽约时报》报道，布莱尔和拉西维塔是通过一家华盛顿律师事务所受聘的，该事务所由塞族共和国政府聘请；塞族共和国是波斯尼亚和黑塞哥维那的塞尔维亚实体。提交给美国司法部的文件显示，自2025年初以来，塞族共和国已在与特朗普有关的说客和政治顾问身上花费超过400万美元。

9月25日，波斯尼亚和黑塞哥维那宪法法院裁定，塞族共和国的游说法案和活动不符合该国宪法，因为其目标与宪法、法院裁决或国家机构相抵触。透明国际代表伊万娜·科拉伊利奇对半岛电视台表示，游说活动可能会继续，但将以不同方式呈现。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国的反应

有关此次访问的报道引发了共和党人的批评。布莱尔领导特朗普主要的筹款组织MAGA Inc，而拉西维塔是美国总统的高级顾问。两人均未就此行发表评论。据Politico报道，特朗普的前首席战略师史蒂夫·班农要求对布莱尔和拉西维塔收到的资金进行详细审查。

特朗普起初表示，他不知道布莱尔和拉西维塔的其他合同，并打算查明他们在为谁工作。随后他对记者表示，他看不出存在利益冲突，因为他们不是白宫雇员，作为顾问可以拥有多名客户。

9月29日，多迪克在莫斯科会见了俄罗斯联邦总统、侵略国总统弗拉基米尔·普京。尽管被禁止参选，多迪克仍进行了竞选活动，而他的民族主义政党SNSD在塞族共和国地区选举中获得了超过55%的选票。

关注我们在