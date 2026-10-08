Политические соратники президента США Дональда Трампа Джеймс Блэр и Крис ЛаСивита перед выборами 4 октября в Боснии и Герцеговине консультировали пророссийского политика Милорада Додика. Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на The New York Times, каждый из них получил за эту работу сотни тысяч долларов.

Расходы на лоббизм

По данным The New York Times, Блэра и ЛаСивиту наняли через вашингтонскую юридическую фирму, которую привлекло правительство Республики Сербской — сербского энтитета Боснии и Герцеговины. Документы, поданные в Министерство юстиции США, свидетельствуют, что с начала 2025 года Республика Сербская потратила более 4 млн долларов на лоббистов и политических консультантов, связанных с Трампом.

25 сентября Конституционный суд Боснии и Герцеговины постановил, что лоббистские акты и деятельность Республики Сербской не соответствуют конституции страны, поскольку их цели противоречат конституции, судебным решениям или государственным учреждениям. Представительница Transparency International Ивана Корайлич заявила Al Jazeera, что лоббистская деятельность, вероятно, продолжится, но будет представляться иначе.

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Реакция в США

Сообщения о визите вызвали критику среди республиканцев. Блэр возглавляет основную фандрейзинговую организацию Трампа MAGA Inc, а ЛаСивита является старшим советником президента США. Оба не комментировали поездку. По данным Politico, бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон потребовал подробно проверить средства, полученные Блэром и ЛаСивитой.

Трамп первоначально заявил, что не знал о других контрактах Блэра и ЛаСивиты и намерен выяснить, с кем они работают. Позже он сказал журналистам, что не видит конфликта интересов, поскольку они не являются сотрудниками Белого дома и могут иметь нескольких клиентов в качестве консультантов.

29 сентября Додик встречался в Москве с президентом Российской Федерации, государства-агрессора, Владимиром Путиным. Несмотря на запрет баллотироваться на выборах, Додик вел кампанию, а его националистическая партия SNSD получила более 55% голосов на региональных выборах в Республике Сербской.

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