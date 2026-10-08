Polityczni współpracownicy prezydenta USA Donalda Trumpa, James Blair i Chris LaCivita, doradzali prorosyjskiemu politykowi Miloradowi Dodikowi przed wyborami 4 października w Bośni i Hercegowinie. Jak podaje Al Jazeera, powołując się na The New York Times, każdy z nich otrzymał za tę pracę setki tysięcy dolarów.

Wydatki na lobbing

Według The New York Times Blair i LaCivita zostali zatrudnieni za pośrednictwem waszyngtońskiej kancelarii prawnej, którą zaangażował rząd Republiki Serbskiej, serbskiego entitetu Bośni i Hercegowiny. Dokumenty złożone w Departamencie Sprawiedliwości USA wskazują, że od początku 2025 roku Republika Serbska wydała ponad 4 mln dolarów na lobbystów i konsultantów politycznych powiązanych z Trumpem.

25 września Trybunał Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny orzekł, że akty i działalność lobbingowa Republiki Serbskiej nie są zgodne z konstytucją kraju, ponieważ ich cele są sprzeczne z konstytucją, orzeczeniami sądu lub instytucjami państwowymi. Przedstawicielka Transparency International Ivana Korajlić powiedziała Al Jazeerze, że działalność lobbingowa prawdopodobnie będzie kontynuowana, ale będzie przedstawiana inaczej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja w USA

Doniesienia o wizycie wywołały krytykę wśród Republikanów. Blair stoi na czele głównej organizacji fundraisingowej Trumpa, MAGA Inc, a LaCivita jest starszym doradcą prezydenta USA. Żaden z nich nie skomentował podróży. Według Politico były główny strateg Trumpa Steve Bannon zażądał szczegółowej kontroli środków otrzymanych przez Blaira i LaCivitę.

Trump początkowo oświadczył, że nie wiedział o innych kontraktach Blaira i LaCivity oraz że zamierza ustalić, z kim współpracują. Później powiedział dziennikarzom, że nie widzi konfliktu interesów, ponieważ nie są pracownikami Białego Domu i jako konsultanci mogą mieć kilku klientów.

29 września Dodik spotkał się w Moskwie z prezydentem Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, Władimirem Putinem. Mimo zakazu kandydowania w wyborach Dodik prowadził kampanię, a jego nacjonalistyczna partia SNSD zdobyła ponad 55% głosów w wyborach regionalnych w Republice Serbskiej.

Czytaj nas na