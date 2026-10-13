德国将80岁人士的细胞年轻化至不足20岁——RMF24

德国波恩大学和波恩大学医院的科学家将取自一名80岁人士的血细胞重编程为神经干细胞。研究人员评估认为，这些细胞的分子年龄低于20岁。RMF24报道了这项发表于《Aging Cell》期刊的研究结果。

无需中间步骤的重编程

研究人员使用红细胞前体细胞，并将其直接转化为神经干细胞，之后可从中获得神经元。此前，从血细胞获得神经细胞通常采用两步法：先将其转化为多能干细胞，然后刺激其发育为神经细胞。

波恩大学医院的奥利弗·布吕斯特勒教授解释说，直接重编程使研究人员能够在100多天内观察细胞逐步年轻化。按照他的说法，这一区别使该方法不同于此前的方式；在此前的方法中，年轻化发生得过快，无法对过程进行详细追踪。

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如何确定分子年龄

为评估这些变化，研究作者使用了表观遗传分子时钟。它们考量DNA中与年龄相关的变化，这些变化涉及的不是遗传信息本身，而是细胞读取该信息的活性。科学家表示，在重编程过程中，这些指标在数周内逐渐被重置。

年轻化后的细胞不仅分子年龄更低，其表现也如同年轻细胞。研究人员认为，对这一过程进行长期观察可建立一种实验模型，用于研究能够加速或减缓细胞年轻化的因素和活性物质。该方法还可能有助于研究神经退行性疾病，尤其是阿尔茨海默病；年龄是该疾病的主要风险因素。

详情请见 RMF24。

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