У Німеччині клітини 80-річної людини омолодили до віку менш як 20 років — RMF24

Науковці Боннського університету та Університетської лікарні Бонна в Німеччині перепрограмували клітини крові, отримані від 80-річної людини, у нервові стовбурові клітини. Їхній молекулярний вік, за оцінкою дослідників, виявився нижчим за 20 років. Про результати роботи, опублікованої в журналі Aging Cell, повідомляє RMF24.

Перепрограмування без проміжного етапу

Дослідники працювали з клітинами-попередниками еритроцитів і перетворили їх безпосередньо на нервові стовбурові клітини, з яких надалі можна отримати нейрони. Раніше для одержання нервових клітин із клітин крові зазвичай застосовували двоетапний підхід: спершу їх перетворювали на плюрипотентні стовбурові клітини, а потім стимулювали до розвитку в нервові клітини.

Професор Олівер Брюстле з Університетської лікарні Бонна пояснив, що пряме перепрограмування дало змогу спостерігати поступове омолодження клітин понад 100 днів. За його словами, це відрізняє метод від попередніх підходів, за яких омолодження відбувалося надто швидко для детального відстеження процесу.

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Як визначали молекулярний вік

Для оцінювання змін автори дослідження використали епігенетичні молекулярні годинники. Вони враховують вікові зміни в ДНК, що стосуються не самої генетичної інформації, а активності її зчитування клітиною. За даними науковців, у процесі перепрограмування ці показники поступово скидалися протягом кількох тижнів.

Омолоджені клітини не лише мали нижчий молекулярний вік, а й поводилися як молоді клітини. Дослідники вважають, що тривале спостереження за цим процесом створює експериментальну модель для вивчення чинників і активних речовин, здатних прискорювати або сповільнювати клітинне омолодження. Метод також може бути корисним для досліджень нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера, для якої вік є головним чинником ризику.

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