Naukowcy z Uniwersytetu w Bonn i Uniwersyteckiego Szpitala w Bonn w Niemczech przeprogramowali komórki krwi pobrane od 80-letniej osoby w nerwowe komórki macierzyste. Ich wiek molekularny, według oceny badaczy, okazał się niższy niż 20 lat. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Aging Cell informuje RMF24.

Przeprogramowanie bez etapu pośredniego

Badacze pracowali z komórkami prekursorowymi erytrocytów i bezpośrednio przekształcili je w nerwowe komórki macierzyste, z których następnie można uzyskać neurony. Wcześniej do uzyskiwania komórek nerwowych z komórek krwi zwykle stosowano podejście dwuetapowe: najpierw przekształcano je w pluripotencjalne komórki macierzyste, a następnie stymulowano do rozwoju w komórki nerwowe.

Profesor Oliver Brüstle z Uniwersyteckiego Szpitala w Bonn wyjaśnił, że bezpośrednie przeprogramowanie umożliwiło obserwację stopniowego odmładzania komórek przez ponad 100 dni. Jak zaznaczył, odróżnia to tę metodę od wcześniejszych podejść, w których odmładzanie następowało zbyt szybko, by szczegółowo śledzić ten proces.

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Jak określano wiek molekularny

Do oceny zmian autorzy badania wykorzystali epigenetyczne zegary molekularne. Uwzględniają one związane z wiekiem zmiany w DNA, które dotyczą nie samej informacji genetycznej, lecz aktywności jej odczytywania przez komórkę. Według naukowców w procesie przeprogramowania wskaźniki te były stopniowo resetowane przez kilka tygodni.

Odmłodzone komórki nie tylko miały niższy wiek molekularny, lecz także zachowywały się jak młode komórki. Badacze uważają, że długotrwała obserwacja tego procesu tworzy model eksperymentalny do badania czynników i substancji aktywnych, które mogą przyspieszać lub spowalniać odmładzanie komórkowe. Metoda może być również przydatna w badaniach chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera, dla której wiek jest głównym czynnikiem ryzyka.

Więcej informacji podaje RMF24.

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