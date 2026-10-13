Ученые Боннского университета и Университетской клиники Бонна в Германии перепрограммировали клетки крови, полученные от 80-летнего человека, в нервные стволовые клетки. Их молекулярный возраст, по оценке исследователей, оказался ниже 20 лет. О результатах работы, опубликованной в журнале Aging Cell, сообщает RMF24.

Перепрограммирование без промежуточного этапа

Исследователи работали с клетками-предшественниками эритроцитов и непосредственно преобразовали их в нервные стволовые клетки, из которых в дальнейшем можно получить нейроны. Ранее для получения нервных клеток из клеток крови обычно применяли двухэтапный подход: сначала их преобразовывали в плюрипотентные стволовые клетки, а затем стимулировали к развитию в нервные клетки.

Профессор Оливер Брюстле из Университетской клиники Бонна объяснил, что прямое перепрограммирование позволило наблюдать постепенное омоложение клеток на протяжении более 100 дней. По его словам, это отличает метод от предыдущих подходов, при которых омоложение происходило слишком быстро для детального отслеживания процесса.

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Как определяли молекулярный возраст

Для оценки изменений авторы исследования использовали эпигенетические молекулярные часы. Они учитывают возрастные изменения в ДНК, касающиеся не самой генетической информации, а активности ее считывания клеткой. По данным ученых, в процессе перепрограммирования эти показатели постепенно сбрасывались в течение нескольких недель.

Омоложенные клетки не только имели более низкий молекулярный возраст, но и вели себя как молодые клетки. Исследователи считают, что длительное наблюдение за этим процессом создает экспериментальную модель для изучения факторов и активных веществ, способных ускорять или замедлять клеточное омоложение. Метод также может быть полезен для исследований нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, для которой возраст является главным фактором риска.

Подробнее сообщает RMF24.

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