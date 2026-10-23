10月19日，德国将一名边防人员引渡回乌克兰，该人员涉嫌在试图非法越过与摩尔多瓦边境时杀害一名军人。事件发生后，该男子离开了乌克兰。

经查明，2024年7月14日，在敖德萨州，边防人员拦截了一辆出租车，车上四名刚离开训练部队的军人正前往与摩尔多瓦接壤的边境。他们计划徒步非法越境。

车辆在距离边境约15公里处被拦下。两名乘客试图逃跑。其中一人被当场抓获，另一名则遭到追捕。被捕者由一名边防人员看管，该人员的同事将配枪交给了他。

据调查称，尽管该男子并未对他人的人身安全构成威胁，但该边防军官仍向其开枪。该男子因伤势过重当场死亡。

数日后，该边防军官非法越过乌克兰边境，逃往德国。

可能面临的指控

在敖德萨南部地区国防专项检察院的程序指导下，该军人被缺席告知涉嫌故意杀人及滥用职权 （乌克兰刑法第115条第1款、第365条第3款）。

在2026年10月19日被列入国际通缉名单后，该人员在波兰边境被移交给了乌克兰方面。

法院对嫌疑人采取了羁押候审的强制措施，且不得保释。

相关条款规定的刑罚最高为15年有期徒刑。

乌克兰总检察长办公室通报了这一消息。



一名敖德萨市议会前议员因侵占财产案被引渡回乌克兰。

一名被判处9年监禁的赫梅利尼茨基州前官员被引渡回乌克兰。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）就“米达斯”案向乌克兰国家核电公司前安全执行总监提出了新的指控。

国家边防局一名前官员因涉嫌腐败被宣布为嫌疑人。

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