We wtorek, 17 listopada, kijowska kolejka okrężna nadal kursuje po pełnej trasie pomimo rosyjskich ostrzałów i ograniczeń ruchu na mostach.

Jednocześnie, z powodu wymuszonych postojów ze względów bezpieczeństwa, pociągi mają opóźnienia.

Obecnie z opóźnieniem kursują cztery pociągi:

B10 Sviatoszyn — Wokzalna — Darnytsia — opóźnienie 20 minut;

A08 Sviatoshyn — Pochaina — Darnytsia — opóźnienie 47 minut;

A07 Darnytsia — Vokzalna — Sviatoshyn — opóźnienie 16 minut;

A06 Darnytsia — Vokzalna — Sviatoshyn — opóźnienie 35 minut.

W Kyiv City Express zaznaczono, że pomimo ograniczeń komunikacyjnych pociąg okrężny nadal zapewnia połączenia między lewym a prawym brzegiem stolicy.

Dla pasażerów wyznaczono również dwa dodatkowe poranne pociągi na trasie Počajna – Darnyca – Wydubicze oraz w kierunku przeciwnym. Będą one zatrzymywać się na wszystkich stacjach pośrednich.

Dodatkowe kursy mają pomóc pasażerom w dotarciu do stacji niebieskiej i zielonej linii metra.

Aktualny rozkład jazdy pociągu okrężnego oraz godziny odjazdu pociągów można sprawdzić na oficjalnej stronie Kyiv City Express.

Informację tę przekazuje kanał Telegram Kyiv City Express.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Holosijowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzono infrastrukturę krytyczną, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowuje się przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego w wyniku rosyjskiego ostrzału z 16 listopada.

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