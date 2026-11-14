14 listopada w centrum Kijowa zabrakło wody

W dzielnicy Pechersk stolicy wystąpiły przerwy w dostawach wody z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej. Obecnie część dzielnicy pozostaje bez wody.

Informację tę przekazała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

„Na ulicy Lipskiej trwają prace związane z usunięciem uszkodzeń sieci wodociągowej. Ekipy awaryjne „Kijówwodokanal” przeprowadzają prace spawalnicze i pracują nad przywróceniem dostaw wody” – czytamy w komunikacie.

Na czas naprawy tymczasowo brakuje wody pod następującymi adresami:

ul. Instytutska 19-A, 19-B, 19-V, 21/8, 22/7, 24/7, 25, 27/6, 23;

ul. Mykhaila Hrushevskoho 28, 30/1, 32, 34/1;

ul. Lipska, 3, 5, 9-A, 9-B, 10, 11, 12/5, 15, 15-A, 15-B, 15-V, 16, 16-G, 18/5, 19/7.

Jak poinformowała Administracja Miejska Kijowa (KMDA), na skrzyżowanie ulic Lipska i Instytutska wysłano cysternę z wodą dla mieszkańców.

W Kijowie do sieci grzewczej podłączono 99% wielopiętrowych budynków komunalnych.

W Kijowie skrócono czas trwania przerw w dostawie prądu.

Kijówwodokanal wyjaśnił opóźnienie w przywróceniu dostaw wody po przywróceniu prądu.

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