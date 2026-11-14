14 ноября в центре Киева пропала вода

В Печерском районе столицы возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения водопроводной сети. В настоящее время часть района остается без воды.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«На улице Липской устраняют повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады «Киевводоканала» проводят сварочные работы и работают над восстановлением водоснабжения», — говорится в сообщении.

На время ремонта временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Институтская, 19-А, 19-Б, 19-В, 21/8, 22/7, 24/7, 25, 27/6, 23;

улица Михаила Грушевского, 28, 30/1, 32, 34/1;

улица Липская, 3, 5, 9-А, 9-Б, 10, 11, 12/5, 15, 15-А, 15-Б, 15-В, 16, 16-Г, 18/5, 19/7.

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