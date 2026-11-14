У центрі Києва 14 листопада зникла вода

0:00 / 0:00

У Печерському районі столиці виникли перебої з водопостачанням через пошкодження водопровідної мережі. Наразі частина району залишається без води.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«На вулиці Липській ліквідовують пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади «Київводоканалу» проводять зварювальні роботи та працюють над відновленням водопостачання», - ідеться у повідомленні.

На час ремонту тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вулиця Інститутська, 19-А, 19-Б, 19-В, 21/8, 22/7, 24/7, 25, 27/6, 23;

вулиця Михайла Грушевського, 28, 30/1, 32, 34/1;

вулиця Липська, 3, 5, 9-А, 9-Б, 10, 11, 12/5, 15, 15-А, 15-Б, 15-В, 16, 16-Г, 18/5, 19/7.

Для мешканців направили автоцистерну з водою на перехрестя вулиць Липської та Інститутської, зазначила КМДА.

У Києві до опалення підключили 99% комунальних багатоповерхівок.

У Києві скоротили тривалість відключень світла.

Київводоканал пояснив затримку появи води після повернення світла.

Читай нас у