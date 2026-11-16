W poniedziałek rano ruch w stolicy jest znacznie utrudniony z powodu dużych korków na trasach prowadzących z lewego brzegu na prawy. Liczba samochodów na drogach wciąż rośnie, co pogarsza sytuację na drogach.

Na dojazdach do mostu Patona i mostu Południowego zgromadziło się wiele samochodów. Przeciążony jest nawet pas dla transportu publicznego.

Korki obserwuje się mniej więcej od godziny 07:30.

Sytuację z korkami w kierunku Mostu Południowego pokazano na filmie.

W Kijowie już drugi dzień trwa kolaps komunikacyjny: na Moście Północnym ogromny korek, pasażerowie idą pieszo.

Przypomnijmy, że rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły poważne problemy z ruchem drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na przeprawach przez Dniepr utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na niektórych odcinkach sięgają prawie godziny.

Przypomnijmy, że w stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc odciążyć mosty i uporządkować przepływ ruchu.

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