Видео: 16 ноября Киев оказался парализован масштабными пробками на подъездах к мостам
В понедельник утром движение в столице значительно затруднено из-за больших пробок на дорогах, ведущих с левого берега на правый. Количество автомобилей на дорогах продолжает расти, что ухудшает ситуацию с проездом.
На подъездах к мосту Патона и Южному мосту скопилось много автомобилей. Перегружена даже полоса для общественного транспорта.
Пробки наблюдаются примерно с 07:30.
Ситуацию с пробками в направлении Южного моста запечатлели на видео.
В Киеве второй день продолжается транспортный коллапс: на Северном мосту огромная пробка, пассажиры идут пешком.
Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.
Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.