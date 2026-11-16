Видео: 16 ноября Киев оказался парализован масштабными пробками на подъездах к мостам

В понедельник утром движение в столице значительно затруднено из-за больших пробок на дорогах, ведущих с левого берега на правый. Количество автомобилей на дорогах продолжает расти, что ухудшает ситуацию с проездом.

На подъездах к мосту Патона и Южному мосту скопилось много автомобилей. Перегружена даже полоса для общественного транспорта.

Пробки наблюдаются примерно с 07:30.

Ситуацию с пробками в направлении Южного моста запечатлели на видео.

В Киеве второй день продолжается транспортный коллапс: на Северном мосту огромная пробка, пассажиры идут пешком.

Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

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