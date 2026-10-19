Kalendarz burz magnetycznych na 19–25 października 2026 r.: prognoza geomagnetyczna i wpływ na samopoczucie

Ostatnia dekada października będzie charakteryzować się zmienną sytuacją geomagnetyczną. W ciągu tygodnia spodziewane są zarówno stosunkowo spokojne warunki pola geomagnetycznego, jak i okresy umiarkowanych oraz silnych wahań geomagnetycznych spowodowanych aktywnością słoneczną.

Szczegółowa prognoza sytuacji geomagnetycznej w poszczególnych dniach

19 października (poniedziałek). Przewiduje się spokojną sytuację geomagnetyczną. Poziom aktywności słonecznej pozostanie niski, dlatego osoby wrażliwe na zmiany pogody będą czuły się komfortowo. Sytuację geomagnetyczną ocenia się na 2 punkty (poziom zielony).

20 października (wtorek). Spodziewane są niewielkie wahania na poziomie 3 punktów (poziom zielony). Nie będą one stanowić zagrożenia, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać lekkie zmęczenie lub spadki energii pod koniec dnia.

21–22 października (środa – czwartek). Prognozowana jest umiarkowana burza magnetyczna o intensywności 4 punktów (poziom żółty). Wzrost aktywności geomagnetycznej może powodować bóle głowy, wahania ciśnienia krwi, apatię lub drażliwość.

23 października (piątek). Szczyt zaburzeń geomagnetycznych osiągnie 5 punktów (poziom czerwony, silna burza magnetyczna). Będzie to odczuwalny wybuch, który może wpłynąć nie tylko na osoby wrażliwe na zmiany pogody, ale także na tych, którzy zazwyczaj nie reagują na zmiany pogody kosmicznej.

24–25 października (sobota – niedziela). Intensywność spadnie do 3 punktów w sobotę i do 2 punktów w niedzielę. Pole geomagnetyczne stopniowo się ustabilizuje, a sytuacja całkowicie wróci do normy przed końcem weekendu.

Czym jest burza magnetyczna

Burze magnetyczne to zaburzenia pola magnetycznego Ziemi, powstające w wyniku oddziaływania planety z strumieniami wiatru słonecznego. Kiedy na Słońcu dochodzi do potężnych rozbłysków, w przestrzeń kosmiczną wyrzucana jest ogromna ilość naładowanych cząstek, które docierają do atmosfery w ciągu 1–3 dni. Wzajemne oddziaływanie plazmy słonecznej z powłoką magnetyczną Ziemi wywołuje wahania, których czas trwania może wynosić od kilku godzin do kilku dni z rzędu, i jest oceniana w skali od 0 do 9 punktów wskaźnika K (K-index) — jest to międzynarodowy wskaźnik mierzący poziom aktywności geomagnetycznej oraz siłę burz magnetycznych na Ziemi.

Wartości od 0 do 2 punktów odpowiadają całkowicie spokojnemu stanowi pola geomagnetycznego. Wartości 3 i 4 punktów wskazują na niewielkie lub umiarkowane zaburzenia, które zazwyczaj pozostają niezauważalne dla większości ludzi i urządzeń.

Począwszy od 5 punktów, odnotowuje się burzę geomagnetyczną (poziom czerwony). Wartości od 5 do 6 punktów wskazują na umiarkowaną burzę słoneczną, a poziomy od 7 do 9 punktów oznaczają silną, bardzo silną i ekstremalną burzę magnetyczną.

Zalecenia podczas burz magnetycznych

Podczas burz magnetycznych warto kontrolować ciśnienie krwi, mając pod ręką niezbędne leki w przypadku nadciśnienia lub chorób sercowo-naczyniowych. Należy również zmniejszyć obciążenie organizmu, unikając w dni szczytowej aktywności ciężkiej pracy fizycznej i stresu. Należy dbać o równowagę wodną, pić więcej wody oraz ograniczać spożycie kawy, napojów energetycznych i alkoholu. Ponadto warto przebywać na świeżym powietrzu, ponieważ wieczorne spacery pomogą nasycić krew tlenem i ułatwią zasypianie.

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej USA (NOAA SWPC).

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