Na początku listopada władze ukraińskie kontrolowały około 26,3% terytorium obwodu donieckiego. Poinformował o tym szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Wadim Filaskin.

Według Filaszkina 41 gmin obwodowych znajduje się całkowicie pod tymczasową okupacją Rosji. Spośród nich 20 jest okupowanych już od 2014 roku.

Szef Donieckiej Administracji Wojskowej dodał, że kolejne osiem gmin jest częściowo okupowanych. Jednocześnie 13 gmin zaliczono do obszarów aktywnych działań wojennych, a cztery – do obszarów potencjalnych działań wojennych.

Informację tę Vadym Filashkin przekazał w wywiadzie dla „Glavkomu”.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 14 listopada, iż przedstawiciele USA podczas niedawnych rozmów po raz pierwszy zaproponowali omówienie możliwości przystąpienia Ukrainy do NATO w zamian za wycofanie ukraińskich wojsk z Donbasu.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio na marginesie dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G20 w Atlancie stwierdził, że obecnie nie ma podstaw, by twierdzić, iż zbliża się negocjacyjne rozwiązanie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wyraził również wątpliwości, czy rosyjski dyktator Putin zatrzyma się, nawet jeśli przejmie cały Donbas.

Rosja nie ma zamiaru rezygnować z planów zajęcia całego Donbasu. O tym 27 października poinformował dyktator Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii.