Под контролем Украины остается четверть Донецкой области

По состоянию на начало ноября украинские власти контролировали примерно 26,3 % территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Филишкина, 41 территориальная община области полностью находится под временной оккупацией России. Из них 20 оккупированы еще с 2014 года.

Глава Донецкой ОВА добавил, что ещё восемь общин оккупированы частично. В то же время 13 общин отнесены к территориям активных боевых действий, а четыре — к территориям возможных боевых действий.

Об этом Вадим Филашкин сообщил в интервью «Главкому».

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил 14 ноября, что представители США на недавних переговорах впервые предложили обсудить возможность вступления Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса.

Государственный секретарь США Марко Рубио в кулуарах двухдневной встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте заявил, что пока нет оснований утверждать о приближении переговорного урегулирования войны России против Украины. Также он выразил сомнение в том, что российский диктатор Путин остановится, даже если получит весь Донбасс.

Россия не намерена отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом 27 октября диктатор Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.