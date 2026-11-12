W Kramatorsku od 16 listopada zostaną zamknięte oddziały PrivatBanku i Oszczadbanku

Od 16 listopada, ze względu na sytuację bezpieczeństwa w Kramatorsku, tymczasowo zamknięte zostanie ostatnie oddział PrivatBanku, a także wszystkie oddziały i bankomaty Oszczędnego Banku.

Oddział PrivatBanku znajduje się przy ulicy Bohdana Chmielnickiego 13. Klienci będą mogli korzystać z usług za pośrednictwem serwisu „Privat24”.

W bezpieczniejszych dzielnicach miasta, przy sprzyjających warunkach, nadal będą działać niektóre bankomaty i terminale samoobsługowe.

Najbliższe oddziały Oszczadbanku będą działać w Słowiańsku przy ulicy Poštovoj 44 oraz w Aleksandrówce przy ulicy Sobornej 11. Tamże oraz w innych pobliskich miejscowościach dostępne będą bankomaty tego banku.

Klienci obu instytucji będą mogli korzystać z usług zdalnie. Infolinia PrivatBanku — 3700, Oszczadbanku — 0-800-210-800.

Źródło: Rada Miasta Kramatorska

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