В Краматорске с 16 ноября закроют отделения «ПриватБанка» и «Ощадбанка»

С 16 ноября в связи с обстановкой в Краматорске временно закроют последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка.

Отделение ПриватБанка расположено на улице Богдана Хмельницкого, 13. Клиенты смогут пользоваться услугами через «Приват24».

В более безопасных районах города при благоприятных условиях продолжат работать отдельные банкоматы и терминалы самообслуживания.

Ближайшие отделения Ощадбанка будут работать в Славянске на улице Почтовой, 44, и в Александровке на улице Соборной, 11. Там же и в других близлежащих населенных пунктах будут доступны банкоматы банка.

Клиенты обоих учреждений смогут получать услуги дистанционно. Горячая линия ПриватБанка — 3700, Ощадбанка — 0-800-210-800.

Источник: Краматорский городской совет

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