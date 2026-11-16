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Wiadomości Ukraina

W rejonie Kropywnickiego doszło do śmiertelnego zderzenia minibusa z ciężarówką

UA NEWS 16 listopada 2026 17:57
W rejonie Kropywnickiego doszło do śmiertelnego zderzenia minibusa z ciężarówką

W poniedziałek, 16 listopada, około godziny 12:45 na skrzyżowaniu trasy Stryj – Uman — Dniepr — Izwarine oraz ulicy Pierwszej Wystawowej doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem autobusu liniowego na trasie „Kropywnicki — Smoline” oraz ciężarówki Scania z cysterną. 

W wyniku zderzenia kierowca autobusu zginął na miejscu zdarzenia, a 14 pasażerów odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości i zostało przewiezionych do placówek medycznych, po czym śledczy wszczęli dochodzenie przedprocesowe w celu ustalenia wszystkich okoliczności tej tragedii.

Пошкоджений транспортний засіб на місці ДТП

„Według wstępnych danych, kierowca autobusu liniowego, jadąc ulicą Pierwszą Wystawową, nie zastosował się do znaku drogowego 2.2 „Zakaz przejazdu bez zatrzymania” i dopuścił do zderzenia z samochodem ciężarowym” — poinformowała policja obwodu kirowogradzkiego. 

Źródło: Główne Zarządzenie Policji Narodowej w obwodzie kirowogradzkim.

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