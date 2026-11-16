W rejonie Kropywnickiego doszło do śmiertelnego zderzenia minibusa z ciężarówką

W poniedziałek, 16 listopada, około godziny 12:45 na skrzyżowaniu trasy Stryj – Uman — Dniepr — Izwarine oraz ulicy Pierwszej Wystawowej doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem autobusu liniowego na trasie „Kropywnicki — Smoline” oraz ciężarówki Scania z cysterną.

W wyniku zderzenia kierowca autobusu zginął na miejscu zdarzenia, a 14 pasażerów odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości i zostało przewiezionych do placówek medycznych, po czym śledczy wszczęli dochodzenie przedprocesowe w celu ustalenia wszystkich okoliczności tej tragedii.

„Według wstępnych danych, kierowca autobusu liniowego, jadąc ulicą Pierwszą Wystawową, nie zastosował się do znaku drogowego 2.2 „Zakaz przejazdu bez zatrzymania” i dopuścił do zderzenia z samochodem ciężarowym” — poinformowała policja obwodu kirowogradzkiego.

Źródło: Główne Zarządzenie Policji Narodowej w obwodzie kirowogradzkim.

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