В Кропивницком районе произошло смертельное столкновение маршрутки с грузовиком

В понедельник, 16 ноября, около 12:45 на перекрестке трассы Стрый — Умань — Днепр — Изварино и улицы Первой Выставочной произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, следующего по маршруту «Кропивницкий — Смолино», и грузовика Scania с цистерной.

В результате столкновения водитель автобуса погиб на месте происшествия, а 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения, после чего следователи начали досудебное расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

«По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Первой Выставочной, не выполнил требование дорожного знака 2.2 «Проезд без остановки запрещен» и допустил столкновение с грузовым автомобилем», — сообщили в полиции Кировоградской области.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области.

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