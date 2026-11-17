Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do ataku na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

W swoim poście Madjar stwierdził, że „święty most się zmęczył”. Według niego operację przeprowadziły wspólnie jednostki marynarki wojennej odpowiedzialne za ataki głębokie, siły rakietowe i artyleria, nowo utworzone 7. centrum 414. brygady „Ptaki Madjara”, 1. Odrębny Ośrodek Sił Systemów Bezzałogowych oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Madyar opublikował również zdjęcia dronów wykorzystanych podczas operacji, nie podając jednak ich modeli ani parametrów technicznych.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

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