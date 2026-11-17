Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал снимки беспилотников, которые были использованы для нанесения удара по Керченскому мосту 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

В своём посте Мадяр заявил, что «сакральный мост устал». По его словам, операцию совместно провели подразделения глубокого поражения ВМС, ракетных войск и артиллерии, вновь созданный 7-й центр 414-й бригады «Птицы Мадяра», 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем и СБУ.

Мадяр также опубликовал фотографии беспилотников, задействованных в ходе операции, не уточнив их моделей и технических характеристик.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

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