W ciągu nocy rosyjscy okupanci trzykrotnie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi

W nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi. W stolicy ponownie słychać było wybuchy. Niedługo przed tym Siły Powietrzne poinformowały o zagrożeniu użyciem broni balistycznej.

Około godziny 03:00 Siły Powietrzne ostrzegły o zagrożeniu użyciem broni balistycznej, a wkrótce potem w Kijowie rozległy się wybuchy.

To już trzeci atak rakietowy na stolicę tej nocy. Po raz pierwszy wróg uderzył na miasto około godziny 23:00, a po raz drugi – około godziny 01:00.

Podczas drugiego ataku wybuchy rozległy się na przedmieściach Kijowa, a według słów Witalija Kliczki okupanci atakowali obiekty infrastruktury. Wtedy ranne zostały dwie osoby.

Około godziny 03:30 w Kijowie ponownie rozległy się wybuchy. Mieszkańców wzywa się do pozostania w schronach.

Nocna seria ataków rozpoczęła się jeszcze wieczorem 6 listopada, kiedy to Rosja po raz pierwszy zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Ponadto wrogi dron zniszczył prywatny dom we wsi Bogdanówka w obwodzie kijowskim; ratownicy wydobyli mężczyznę spod gruzów.

Obecnie utrzymuje się zagrożenie atakami dronów. Kanały Telegramu informują, że w pobliżu Kijowa – w rejonie „Geran” – ogłoszono kolejny żółty alarm.

Przypomnijmy, że 6 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na obwód kijowski ranny został 22-letni mężczyzna.

6 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przewodniczył naradzie poświęconej likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywróceniu dostaw energii elektrycznej oraz sytuacji w regionach.

6 listopada, po kolejnych atakach na infrastrukturę energetyczną w Kijowie i czterech innych obwodach Ukrainy, wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.