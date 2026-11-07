Трижды за ночь российские оккупанты обстреляли Киев баллистическими ракетами

В ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице вновь были слышны взрывы. Незадолго до этого Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия.

Около 03:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, и вскоре в Киеве раздались взрывы.

Это уже третья баллистическая атака на столицу за ночь. Впервые враг нанес удар по городу около 23:00, во второй раз — около 01:00.

Во время второй атаки взрывы раздавались в пригороде Киева, а, по словам Виталия Кличко, оккупанты наносили удары по объектам инфраструктуры. Тогда пострадали два человека.

Около 03:30 в Киеве снова раздались взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Ночная серия ударов началась ещё вечером 6 ноября, когда Россия впервые атаковала Киев баллистическими ракетами. Кроме того, вражеский дрон разрушил частный дом в селе Богдановка Киевской области, из-под завалов спасатели извлекли мужчину.

В настоящее время сохраняется угроза ударов беспилотниками. Телеграм-каналы сообщают, что на подлете к Киеву «Герань» — объявлена очередная желтая тревога.

Напомним, что 6 ноября в результате российской атаки на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам ликвидации последствий российских ударов, восстановления энергоснабжения и ситуации в регионах.

6 ноября после очередных ударов по энергетике в Киеве и ещё четырёх областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.