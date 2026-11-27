W Kramatorsku w obwodzie donieckim korytarze szpitalne, w których wcześniej pacjenci czekali na planowe badania i leczenie, są obecnie wypełnione rannymi. Ze względu na zagrożenie atakami rosyjskimi zespoły ewakuacji medycznej nie mogą dotrzeć do niektórych dzielnic miasta.

Według relacji wolontariuszki, w szpitalu widziała rannych ludzi owiniętych kocami termicznymi. Jednocześnie wolontariusze zabierają osoby o ograniczonej sprawności ruchowej z dzielnic, do których nie mogą dotrzeć zespoły medyczne. Przewożą ich do miejsc, gdzie mogą zostać przyjęci przez wyspecjalizowane służby.

Akcje ewakuacyjne wymagają więcej czasu i wiążą się z dodatkowym ryzykiem. Przemieszczanie się może powodować ból u poszkodowanych, a ze względu na niebezpieczeństwo rosyjskich ataków wolontariusze muszą działać jak najszybciej.

Tylko w 2025 roku zespół Universal Aid Ukraine ewakuował z niebezpiecznych obszarów 1200 cywilów.

Obecnie zespoły wolontariuszy działają w okolicach Kramatorska, Słowiańska, Malotaranówki i Drużkivki, a także na terenie obwodu dniepropetrowskiego.

Informuje o tym kierowniczka zespołu ewakuacyjnego Universal Aid Ukraine, Anna Elsbernd.

Od początku 2026 roku z gminy Kramatorsk w obwodzie donieckim wyjechało około 55,6 tysiąca osób, w tym ponad 4 tysiące dzieci. Na dzień 10 listopada w gminie pozostawało ponad 20 tysięcy cywilów, w tym 334 dzieci.

W niektórych dzielnicach Kramatorska w obwodzie donieckim woda w ogóle nie dociera do domów mieszkańców. Jednocześnie przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest w stanie zorganizować jej dostaw do części tych dzielnic ze względu na zagrożenie atakami rosyjskich dronów.

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