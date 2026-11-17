W Winnicy, w wyniku dzisiejszego ataku rosyjskiego, 17 listopada, dron uderzył w parking samochodowy. Zginęła jedna kobieta, a kolejna odniosła obrażenia.

„W wyniku ataku wroga na miasto Winnica doszło do trafienia w parking samochodowy. Niestety, jedna kobieta zginęła, a druga odniosła obrażenia” – napisała Zabolotna.

Jak podała, w wyniku uderzenia zapaliły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe.

Obecnie na miejscu działają wszystkie odpowiednie służby, które likwidują skutki ataku.

Informację tę przekazała szefowa Obwodowej Administracji Wojskowej w Winnicy Natalia Zabolotna na Telegramie.

W nocy 17 listopada rosyjskie wojska zaatakowały sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy przedsiębiorstwa, infrastruktura transportowa i inna, a także domy prywatne i budynki wielorodzinne.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Holosijowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

Ponadto w ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i rakiet. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy przedsiębiorstwa, infrastruktura transportowa i inna, budynki mieszkalne oraz samochody.

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