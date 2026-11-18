Oddział FSB Rosji w obwodzie wołgogradzkim poinformował o istnieniu niejawnej uchwały rządu, która reguluje kwestię odłączania sieci komórkowej w przypadku zagrożenia atakami dronów. Dokument ten został wspomniany w odpowiedzi służb specjalnych na pozew 24 mieszkańców regionu, którzy domagają się przestrzegania swoich praw w okresie ograniczeń dostępu do internetu.

Pierwsza rozprawa sądowa w sprawie przeciwko FSB, Roskomnadzorowi i operatorom sieci komórkowych odbyła się 17 listopada w Centralnym Sądzie Rejonowym w Wołgogradzie.

Mieszkańcy złożyli pozew pod koniec 2026 roku w związku z regularnymi odcięciami dostępu do internetu, które trwały od września do grudnia 2025 roku. Sąd rejonowy trzykrotnie odsyłał pozew, jednak sąd okręgowy uchylił te decyzje.

Iwanow musiał domagać się przed sądem ujawnienia decyzji regionalnego sztabu operacyjnego. To właśnie na nią powoływał się operator „Beeline”, wyjaśniając ograniczenia łączności.

FSB zaprzeczyła bezprawności swoich działań i zażądała całkowitego oddalenia żądania powodów o zadośćuczynienie za krzywdę moralną.

Jednocześnie służba specjalna powołała się na rozporządzenie rządu Federacji Rosyjskiej nr 1407 z dnia 11 września 2025 r. oznaczone klauzulą „Do użytku służbowego”.

Jak zaznaczono w odpowiedzi FSB, agencja uzgodniła z regionalnymi oddziałami operatorów MTS, „VimpelCom” („Beeline”) oraz „MegaFon” procedurę świadczenia usług łączności zgodnie z poleceniami służb specjalnych.

Zgodnie z tym porządkiem operatorzy są zobowiązani do nieujawniania informacji o przypadkach współpracy z FSB oraz o środkach stosowanych w celu ograniczenia łączności.

W ten sposób w ramach postępowania sądowego ujawniono istnienie dokumentu rządowego, który reguluje współpracę operatorów telefonii komórkowej z rosyjskimi służbami specjalnymi podczas wprowadzania ograniczeń.

Poinformował o tym prawnik Iwan Iwanow.

Roskomnadzor wydał 2,27 mld rubli na opracowanie i wdrożenie mechanizmów filtrowania ruchu internetowego z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.

Władze rosyjskie zamierzają rozwijać sieć radiową przewodową, która może stać się dodatkowym kanałem informowania ludności w przypadku odcięcia dostępu do mobilnego internetu. Odpowiednie zmiany w Strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji Federacji Rosyjskiej.

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