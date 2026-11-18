We wtorek, 17 listopada, przed budynkiem Zgromadzenia Narodowego Serbii zgromadziły się setki osób, aby powitać nowo wybranych posłów z opozycyjnej „Listy Studenckiej”, która uzyskała większość w parlamencie. Przedstawicieli rządzącej Serbskiej Partii Postępowej powitano gwizdami, a na aktorkę i byłą posłankę Lidię Vukičević ktoś z tłumu wylał jogurt.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia Narodowego rozpoczęło się o godz. 10:00. Przed budynkiem parlamentu zgromadziły się setki obywateli z flagami Serbii, którzy witali przedstawicieli „Listy Studenckiej” okrzykami „Zwycięstwo”.

Kiedy do budynku przybyli posłowie z Serbskiej Partii Postępowej (SNS), popieranej przez byłego prezydenta Aleksandara Vučicia, zgromadzeni powitali ich gwizdami. Jedną z osób, które spotkały się z reakcją tłumu, była aktorka Lidiya Vukičević – ktoś z obecnych wylał na nią jogurt.

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Po rozpoczęciu posiedzenia parlamentarnego uczestnicy akcji rozeszli się. W posiedzeniu bierze udział 244 posłów. Do porządku obrad wpisano zatwierdzenie mandatów poselskich, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących parlamentu, mianowanie sekretarza generalnego, utworzenie organów roboczych oraz ustalenie składu stałych delegacji parlamentarnych w instytucjach międzynarodowych.

Informuje o tym N1.

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