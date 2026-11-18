Во вторник, 17 ноября, у здания Народной скупщины Сербии собрались сотни людей, чтобы поздравить новоизбранных депутатов от оппозиционного «Студенческого списка», получившего большинство в парламенте. Представителей правящей Сербской прогрессивной партии встретили свистом, а на актрису и бывшую депутатку Лидию Вукичевич из толпы кто-то вылил йогурт.

Первое заседание новоизбранного Народного собрания началось в 10:00. Перед зданием парламента собрались сотни граждан с флагами Сербии, которые приветствовали представителей «Студенческого списка» криками «Победа».

Когда к зданию прибыли депутаты от Сербской прогрессивной партии (SNS), которую поддерживает бывший президент Александар Вучич, присутствующие встретили их освистыванием. Одной из тех, кто столкнулся с реакцией толпы, стала актриса Лидия Вукичевич — на неё кто-то из присутствующих вылил йогурт.

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После начала парламентского заседания участники акции разошлись. В нем принимают участие 244 депутата. В повестку дня внесли утверждение депутатских мандатов, избрание председателя и заместителей председателя парламента, назначение генерального секретаря, формирование рабочих органов и определение состава постоянных парламентских делегаций в международных институтах.

Об этом сообщает N1.

Напомним, новый парламент Сербии впервые собрался 17 ноября.

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