Obywatel Ukrainy został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa siostrzeńca księcia Monako – Le Figaro

W Księstwie Monako zatrzymano 42-letniego obywatela Ukrainy, którego oskarżono o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz nieudzielenie pomocy 29-letniemu członkowi rodziny książęcej, Antoine’owi de Massi. Informację tę podała 28 października prokuratura generalna Monako.

Ciało Antoine’a de Massi, który był kuzynem panującego księcia Alberta II, znaleziono 25 października w pobliżu wybrzeża w okolicy Larvotto. Według ustaleń śledztwa śmierć nastąpiła w wyniku upadku z wysokości 13 metrów. Podejrzany Ukrainiec, mieszkający w Monako od ponad 30 lat, został zatrzymany 26 października i osadzony w areszcie.

Podczas przesłuchania zaprzeczył swojemu udziałowi w śmierci de Massi.

Źródło: Le Figaro.

Według źródeł w organach ścigania, w przeddzień śmierci członka rodziny książęcej widziano go pijanego w pobliżu klubu nocnego w towarzystwie innego mężczyzny. Książę Albert II i księżna Charlène wyrazili wstrząs z powodu jego śmierci. Antoine de Massi był wnukiem księżniczki Antoniny — starszej siostry księcia Rainiera III, ojca Alberta II.

Czytaj nas na