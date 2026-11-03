Synownica Juszczenki opowiedziała o swoim nowym schronieniu przed wojną

Olena Juszczenko, restauratorka, bizneswoman i synowa trzeciego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, opowiedziała, w jaki sposób jej rodzina radzi sobie ze skutkami stresu spowodowanego ciągłymi rosyjskimi ostrzałami. Według blogerki od początku pełnej inwazji Karpaty stały się dla nich głównym miejscem regeneracji i chwilowego wytchnienia.

Żona Andrieja Juszczenki zaznaczyła, że regularne wyjazdy w ten górzysty region pomagają rodzinie zregenerować się emocjonalnie po wydarzeniach wojennych.

Juszczenko opowiedziała, że od początku pełnej inwazji Karpaty „uratowały” jej rodzinę przed wojną. W szczególności rodzina Juszczenków zatrzymuje się w jednym z hoteli w górach. „To miejsce uratowało nas przed wojną i nadal to robi… Cudowne Karpaty i ich góry… Moja mała Szwajcaria…” – zaznaczyła Juszczenko.

Olena Juszczenko od 2018 roku pozostaje w związku małżeńskim z synem byłego prezydenta, z którym w 2022 roku wychowują wspólnego syna, a także zajmuje się rozwojem własnej marki odzieżowej oraz prowadzi bloga.

Źródło: wpis na Instagramie Oleny Juszczenko.

Wcześniej w stolicy, z inicjatywy Oleny Juszczenko, odbyła się zbiórka funduszy na drony dla Sił Zbrojnych Ukrainy przy wsparciu artystów, projektantów i osób nieobojętnych.

W centrum Kijowa odbył się również 16. koncert charytatywny „Twój wyjście w świat”. Organizatorki Olena Juszczenko i Kateryna Kropiwa wraz z fundacją „Mamine serce” zbierały fundusze dla obrońców Mariupola oraz brygady specjalnej „Azow” na zakup urządzeń noktowizyjnych i stacji ładujących.

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