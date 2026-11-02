W Równym zainstalowano próbną mobilną schronisko i planuje się utworzenie jeszcze trzech

Na Placu Niepodległości w Równem zainstalowano prototyp mobilnego schronu, który firma produkująca go bezpłatnie przekazała miastu. Ta zautomatyzowana metalowa konstrukcja jest przeznaczona dla 15–16 osób, wyposażona w siedzenia, sieć Wi-Fi, oświetlenie oraz gniazdka elektryczne, a także dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Schron będzie otwierał się automatycznie po ogłoszeniu alarmu powietrznego.

Jak poinformował pełniący obowiązki burmistrza Równego Wiktor Szakirzjan, rada miejska przeznaczyła około 3 mln hrywien na zakup trzech dodatkowych podobnych schronów, które zostaną umieszczone w miejscach masowego zgromadzenia ludzi, z zamiarem dalszego zwiększania ich liczby.

Źródło: Rada Miasta Równe.

Ukrzaliznytsia urządziła 33 mobilne schrony na obiektach kolejowych w Kijowie i obwodzie kijowskim. Są one przeznaczone do ochrony ludzi w przypadku zagrożeń powietrznych.

W Kijowie wybuchł skandal w związku z remontem chodników zamiast budowy szkolnych schronów.

Czytaj nas na