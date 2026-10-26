Demokraci w Kongresie USA zamierzają zakwestionować porozumienie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Podczas gdy pierwszy tankowiec z paliwem jest w drodze do wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ustawodawcy domagają się od banków i administracji portowych zachowania wszystkich dokumentów dotyczących porozumienia na potrzeby dalszego dochodzenia. Przeciwko porozumieniu w sprawie oleju napędowego opowiedziało się również wielu republikanów, w tym senator Mitch McConnell, który ostro skrytykował Trumpa za „ustępstwa wobec rosyjskiego agresora i autokraty”.

Obiecując zbadanie szczegółów porozumienia po wyborach 3 listopada, kongresmeni z Partii Demokratycznej skierowali oficjalne pismo do instytucji finansowych JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup i Morgan Stanley, a także do Zarządu Portu Nowego Jorku i New Jersey.

W pismach zaznaczono: „Wszelkie dostawy rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych budzą poważne wątpliwości prawne i mogą stać się przedmiotem pozwów sądowych, a także dochodzeń ze strony Kongresu. Transakcja ta… budzi również poważne obawy z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, biorąc pod uwagę, że stanie się ona źródłem finansowania brutalnej i nielegalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie”. Tymczasem tankowiec „Agioi Fanendes” pływający pod banderą Malty, który załadował w porcie Primorsk 40 tysięcy ton paliwa, ma dotrzeć do miejsca przeznaczenia 7 listopada.

Źródło: Bloomberg.

Rosyjskie rafinerie zwiększają produkcję oleju napędowego w październiku po tym, jak rząd Federacji Rosyjskiej przyznał kontyngenty eksportowe w ramach umowy o dostawach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

W Rosji zadeklarowano gotowość do dostarczania do USA dowolnych ilości oleju napędowego. Tymczasem olej napędowy w USA jest już droższy niż przed zawarciem porozumienia paliwowego z Putinem.

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