Rada Miasta Krywego Rogu na posiedzeniu 28 października przyjęła oficjalne zwrócenie do indyjskiego miliardera i współwłaściciela ArcelorMittal, Lakshmi Mittala, z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej całkowitego wstrzymania działalności i konserwacji zakładu „ArcelorMittal Krywyj Rih”.

Inicjatorem apelu był pełniący obowiązki burmistrza Jurij Wilkul. Rada miejska podkreśliła, że dowiedziała się o planach konserwacji tego kluczowego dla miasta zakładu z mediów, bez wcześniejszych konsultacji z lokalnymi władzami.

W dokumencie podkreślono, że zamknięcie przedsiębiorstwa grozi utratą dochodów dla około 17 tysięcy pracowników i ich rodzin. Ponadto rada miejska ostrzegła przed katastrofalnymi zagrożeniami ekologicznymi w przypadku zaprzestania należytej konserwacji składowisk odpadów, tam i systemów odprowadzania wód kopalnianych.

Źródło: „Interfax-Ukraina”.

Największy kombinat metalurgiczny Ukrainy, ArcelorMittal Krywyj Róg, rozpoczyna przygotowania do całkowitego wstrzymania procesów produkcyjnych i konserwacji obiektów przemysłowych. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy przedsiębiorstwo planuje bezpiecznie wstrzymać produkcję, a następnie zabezpieczyć sprzęt i inne aktywa do czasu, gdy będzie można wznowić działalność. Decyzja ta została podjęta po serii rosyjskich ataków rakietowych, które spowodowały znaczne szkody w zakładzie.

Rankiem 17 października rosyjskie wojska po raz piąty zaatakowały kombinat metalurgiczny „Zaporizhstal” w Zaporożu. W kierunku zakładu wystrzelono sześć rakiet balistycznych, które uszkodziły wewnętrzną infrastrukturę energetyczną i logistyczną, a także tereny produkcyjne związane z produkcją wielkopiecową.

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