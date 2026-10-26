Wzrost cen paliw oraz najwyższy od 50 lat poziom inflacji w USA są związane z wybuchami agresji w różnych częściach świata. Wśród tych czynników wiceprezydent USA Jay D. Vance wymienił również pełną inwazję Rosji na Ukrainę.

Amerykański polityk przyznał, że w kraju panuje problem rekordowej inflacji i wezwał do przypomnienia sobie wydarzeń z 2022 roku. Według niego to właśnie po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę ceny paliwa w USA gwałtownie wzrosły, osiągając znacznie wyższy poziom niż obecnie.

Vance zauważył, że podobne skoki cen miały miejsce w historii kraju już wcześniej – w szczególności w latach 1979, 2001 i 2007.

„Ceny gwałtownie rosną za każdym razem, gdy jakiś nikczemny dyktator postanawia wpaść w histerię” – oświadczył wiceprezydent USA.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie wiceprezydenta USA J.D. Vensa.

Przypomnijmy, że cena benzyny w USA wzrosła o 34,2% w ciągu roku przy inflacji na poziomie 3,7% — OilPrice.

W USA średnia cena oleju napędowego po raz pierwszy przekroczyła 6 dolarów za galon.

Zapasy benzyny w USA wzrosły pomimo wzrostu cen paliwa — OilPrice.

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