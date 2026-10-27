Rosyjski okręt patrolowy „Neustrashimy” przez ponad trzy miesiące przebywał w pobliżu wybrzeża Wielkiej Brytanii i eskortował tankowce „floty cieni”, a obecnie został zauważony w duńskiej cieśninie Wielki Belt w drodze na Morze Bałtyckie. Fregata płynęła razem ze statkiem zaopatrzeniowym „Walentyn Rykow”, który w połowie października wypłynął z portu Bałtijsk, prawdopodobnie w celu uzupełnienia zapasów.

Według analityków projektu OSINT „Russian Forces Spotter” może to być pierwszy przypadek od wiosny, kiedy stała obecność marynarki wojennej RF w kanale La Manche została tymczasowo przerwana. Jednocześnie eksperci serwisu Navy Lookout zauważają, że zmiana kursu obu statków może być również związana z poszukiwaniem schronienia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Na razie nie wiadomo, czy inny okręt rosyjskiej marynarki wojennej wyruszył w miejsce „Neustraszimogo”, aby pełnić dyżur u wybrzeży Wielkiej Brytanii.

Źródło: The Insider.

W Rosji – państwie agresorze – grupa tankowców objętych sankcjami utknęła w lipcu w lodzie w pobliżu cieśniny Wilkickiego na Północnym Szlaku Morskim prowadzącym do Chin. Statki zakotwiczyły około 1300 kilometrów na północ od koła podbiegunowego.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zezwala inwestorom na rozpoczęcie procedury zakupu i przebudowy tankowców należących do „floty cieni”, objętych sankcjami, w celu dalszego transportu ropy nieobjętej sankcjami.

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