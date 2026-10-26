Witalij Kim przedstawił sprawozdanie z pierwszych stu dni pełnienia funkcji ministra ds. weteranów

Minister ds. weteranów Ukrainy Witalij Kim wraz ze swoim zespołem podsumował wyniki działalności w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania urzędu oraz przedstawił dalszą wizję rozwoju polityki wobec weteranów. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się: utworzenie Państwowej Służby ds. Wsparcia Weteranów, ograniczenie biurokracji, uruchomienie nowych usług cyfrowych oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za sprawy weteranów w każdym ministerstwie.

„Dla mnie głównym wskaźnikiem pracy ministerstwa nie jest liczba podjętych decyzji ani sporządzonych raportów. Ale to, czy weteranowi łatwiej jest uzyskać pomoc, przejść rehabilitację, znaleźć pracę, założyć własną działalność gospodarczą i powrócić do pełnoprawnego życia cywilnego” – podkreślił Witalij Kim.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również odnowiony skład zastępców ministra oraz ogłoszono zwiększenie finansowania polityki weteranowskiej w projekcie budżetu państwa na rok 2027 o 3 mld hrywien. Ponadto szef resortu zwrócił uwagę na praktyczne uruchomienie programu „Weteran. Praca”, w ramach której zatrudniono 1 325 osób, uruchomienie funkcji pobierania wyciągów z Rejestru weteranów w aplikacji „Dія”, a także pozyskanie pomocy międzynarodowej z Kanady, Belgii i UNDP.

Źródło: Ministerstwo ds. Weteranów.

Rząd uruchamia szeroko zakrojony program wsparcia mieszkaniowego dla weteranów.

Na Ukrainie ruszył projekt pilotażowy, w ramach którego określone kategorie weteranów i weteranek mogą bezpłatnie korzystać z długoterminowej opieki medycznej. Usługa jest przeznaczona dla osób, które z powodu ran, urazów lub ciężkich chorób wymagają stałej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i społecznej.

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