Zelenski opowiedział o spotkaniu z królem Niderlandów

Podczas wizyty w Holandii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył audiencję u króla Willema-Aleksandra.

Podczas spotkania prezydent poinformował monarchę o sytuacji na Ukrainie i życiu ludności cywilnej w warunkach systematycznych rosyjskich ostrzałów, a także o przebiegu działań dyplomatycznych prowadzonych wspólnie z partnerami w celu osiągnięcia pokoju.

Zełenski podziękował królowi i całemu narodowi holenderskiemu za konsekwentne wsparcie i wyraził przekonanie, że długoterminowa pomoc dla Ukrainy ze strony Amsterdamu będzie kontynuowana.

O tym 28 października poinformował głowa państwa w serwisie X.

Holandia przekaże Ukrainie dodatkową pomoc wojskową w wysokości 500 mln euro. Nowy pakiet obejmie w szczególności środki obrony przeciwlotniczej oraz drony służące do ochrony przed rosyjskimi atakami z powietrza. Ogłosił to premier Holandii Rob Jetten podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Holandii. Planuje tam spotkać się z premierem Robem Jettenem, przedstawicielami ukraińskiego i holenderskiego biznesu, a także z królem Willem-Aleksandrem. Wśród głównych tematów rozmów znalazły się: współpraca w dziedzinie obronności i gospodarki, wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

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