Z tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego udało się ewakuować na terytorium kontrolowane przez rząd Ukrainy pięć dziewcząt i trzech chłopców w wieku od 7 do 16 lat. Akcja ratunkowa odbyła się przy wsparciu organizacji charytatywnej Save Ukraine w ramach prezydenckiej inicjatywy Bring Kids Back UA, co potwierdził szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin.

Wśród ewakuowanych dzieci znajduje się dziewięcioletnia dziewczynka, którą na okupowanym terytorium zmuszano do uczęszczania do rosyjskiej szkoły, nauki hymnu Federacji Rosyjskiej, pisania listów do wojsk okupacyjnych oraz udziału w wydarzeniach propagandowych. W sumie od początku 2026 roku z okupowanego obwodu chersońskiego udało się sprowadzić 243 dzieci. Obecnie ewakuowani przebywają w bezpiecznych ośrodkach „Nadziei i odbudowy”, gdzie otrzymują niezbędną pomoc psychologiczną i prawną.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Chersoniu.

Wcześniej z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego sprowadzono jeszcze 11 ukraińskich dzieci.

Ukraina sprowadziła z tymczasowo okupowanych terytoriów kolejne czworo dzieci w wieku od sześciu do 15 lat. Wśród nich jest chłopiec, który przez kilka lat był oddzielony od rodziców, dziewczynka, której matka przez długi czas nie mogła odebrać z powodu utraty dokumentów, a także dwoje nastolatków, którzy znaleźli się na okupowanych terenach bez swoich bliskich.

Z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego sprowadzono grupę dzieci w wieku od 3 miesięcy do 17 lat.

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