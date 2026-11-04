W Kramatorsku rosyjski dron zaatakował samochód wolontariuszy podczas ewakuacji

4 listopada w Kramatorsku w obwodzie donieckim rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą drona poruszającego się po kablu światłowodowym cywilny pojazd załogi „Droga Życia” należącej do organizacji społecznej „Społeczności Starego Miasta”, który zajmował się ewakuacją ludności.

Według wolontariusza Vage’a Mamikonyana operator wrogiego drona celowo uderzył w pojazd z odpowiednim oznakowaniem w momencie, gdy ten zmierzał na kolejne wezwanie. Podkreślił również, że ewakuacja ludności cywilnej staje się coraz trudniejsza z powodu systematycznych, celowych ataków ze strony okupantów.

Źródło: wolontariusz Vage Mamikonyan na Facebooku.

W miejscowości Bilenkie w obwodzie zaporoskim rosyjski dron FPV zaatakował autobus socjalny misji humanitarnej „Proliska”, który przewoził lokalnych mieszkańców do Zaporoża. Zginęła 74-letnia pasażerka, a trzy inne osoby odniosły obrażenia.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim; jest jedna ofiara śmiertelna.

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