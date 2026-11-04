Litwa deportuje trzech Ukraińców za filmowanie obiektów o znaczeniu strategicznym

Minister spraw wewnętrznych Litwy Martynas Katelinas oświadczył, że trzech obywateli Ukrainy, którzy wykonywali zadania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju z powodu gromadzenia informacji i filmowania obiektów strategicznych.

Według danych Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy zebrane dane mogły zostać wykorzystane do organizacji akcji dywersyjnych i sabotażu. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaznaczył, że rekrutacja odbywała się głównie za pośrednictwem komunikatorów internetowych w zamian za wynagrodzenie pieniężne, i podkreślił, że tego rodzaju działalność jest niezgodna z legalnym pobytem w kraju, dlatego w stosunku do osób tych podjęto decyzję o wydaleniu.

Źródło: Delfi.

Litewska policja poinformowała o powiązaniach między próbami podpaleń infrastruktury Starlink w Polsce, na Litwie i w Bułgarii. Śledczy uważają, że za tymi przypadkami może stać jedna grupa sabotażowa. Do takiego wniosku doszli podczas śledztwa w sprawie próby podpalenia anten satelitarnych w Wilnie.

Premier Łotwy Andris Kulbergs oświadczył, że za wzrostem liczby prób nielegalnego przekroczenia łotewskiej granicy z Białorusi stoi „wyższe kierownictwo rosyjskiej mafii”.

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